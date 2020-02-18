В Мобильной медиации Яндекса стала доступна настройка порогов в разных валютах

Яндекс добавил в интерфейс Мобильной медиации возможность выставлять CPM-пороги не только в рублях, но и в другой валюте. Уже сейчас доступны рубли, доллары, евро, украинская гривна, казахстанский тенге, швейцарский франк, турецкая лира и белорусский рубль.

Появление мультивалютности позволит без конвертации переносить настройки порогов различных монетизаторов в интерфейс Мобильной медиации, а также поможет сэкономить время при формировании отчетов — можно будет сразу выбрать любую удобную валюту для оценки доходов площадки.

Мобильная медиация, бесплатная платформа автоматического подбора рекламных систем для показа рекламы в мобильных приложениях, была запущена Яндексом в конце 2018 года. Алгоритм, основанный на машинном обучении, позволяет площадке продавать каждый показ по самой высокой цене: он выбирает ту рекламную систему, которая готова заплатить больше за конкретный показ. Сейчас в Мобильной медиации доступны следующие рекламные системы: AdMob, MoPub, MyTarget, Facebook Audience Network, ironSource, Unity Ads, StartApp, AppLovin.

Подробнее о Мобильной медиации можно прочесть здесь.

