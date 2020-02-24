Стало известно о патенте Google, который может быть связан с Medic Update

На прошлой неделе стало известно, что в августе 2018 года Google подал заявку на патент, который может быть связан с крупным обновлением основного алгоритма, выпущенным в том же месяце — Medic Update. Об этом говорится в новой статье известного западного SEO-эксперта Билла Славски (Bill Slawski).

The Google Medic Update was the first week of August 2018. The same week that Google filed the patent application I wrote about in a post on using neural networks to classify sites based on things like expertise & quality scores: https://t.co/FiA0XE1S0y Interesting timing. — Bill Slawski ⚓ (@bill_slawski) February 23, 2020

Патент под названием Website Representation Vector to Generate Search Results and Classify Website описывает, как Google может использовать нейронные сети для классификации сайтов на основе таких вещей, как экспертиза и показатели качества.

«В патентной заявке говорится об использовании нейросетей для понимания паттернов и функций сайтов и их классификации.

Данная система классификации сайтов ссылается на составное представление, например вектор, для классификации веб-сайтов в конкретной области знаний», — объясняет Славски.

Сайты, классифицированные в определённых областях знаний, могут иметь преимущество при использовании этой классификации для возврата результатов поиска.

Среди примеров областей знаний значатся искусственный интеллект, образование, астрономия и здоровье.

В целом такие слова, как «здоровье», «врачи» и «медицинский/медицина» употребляются в документе более 10 раз. При этом в нём совсем нет упоминаний о финансах или деньгах (т.е., YMYL). Но это, по мнению Славски, на самом деле не имеет значения.

Патент вызвал активную реакцию в SEO-сообществе, хотя Google уже неоднократно повторял, что патент ≠ использование.

По мнению отдельных специалистов, публикация патента в том же месяце, что и выход Medic Update, может быть всего лишь совпадением. Тогда как другие считают, что в случае Google совпадения маловероятны.

Believing in a coincidence when talking about Google, is like believing that I am a good dancer 🕺🏽 #no 😂 — Gianluca Fiorelli (@gfiorelli1) February 24, 2020

"The patent application uses Neural Networks to understand patterns and features behind websites to classify those sites w/in a particular knowledge domain."



"Those knowledge domains can be topics such as health, finance, and others." https://t.co/1rKuz8BRLF — Glenn Gabe (@glenngabe) February 21, 2020

Напомним, ранее в этом месяце сотрудник Google Дэнни Салливан заявил, что у них нет такого сигнала, как E-A-T (экспертиза, авторитет, доверие). Как объяснял ранее Гэри Илш, эта концепция используется для того, чтобы асессоры могли «понимать» и оценивать работу алгоритмов ранжирования.