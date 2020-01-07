Medium потерял значительное количество трафика из Google

Блог-платформа Medium потеряла значительное количество органического трафика из Google. Спад составил около 40%. На это обратил внимание глава Onely Бартош Горалевич.

https://twitter.com/bart_goralewicz/status/1213085503991504934

Ухудшения по Medium также заметил Томек Рудзки. По его наблюдениям, они начались в декабре.

Also, we covered their technical SEO issues in December.https://t.co/0KKCIl4Eqa

The interesting thing is that we published it… on Medium 🙂 — Tomek Rudzki (@TomekRudzki) January 3, 2020

Согласно данным SEMRush, спад начался в октябре-ноябре. И ситуация продолжает ухудшаться.

По мнению Горалевича, падение трафика связано с проблемами технического SEO.

Есть и другие мнения. Так, известный западный SEO-эксперт Гленн Гейб отметил, что после ноябрьского обновления Google трафик Medium начал расти, а затем, в районе 19 декабря, стал падать.

По мнению Гейба, здесь могли сыграть роль несколько факторов, включая ошибки в техническом SEO, а также изменения в алгоритме Google, связанные с релевантностью. Так, раньше публикации с Medium ранжировались по ряду никак не связанных с ними запросов.

Nice catch. BTW looks like it started to surge after the 11/8 update, then began to crash on 12/19. Maybe a combo of things going on there (tech SEO included), but also looks like a relevance adjustment. It was ranking for some insane head terms (w/articles that shouldn't.) — Glenn Gabe (@glenngabe) January 3, 2020

В Medium пока не комментируют эту ситуацию.