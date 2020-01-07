Medium потерял значительное количество трафика из Google

Анна Бондарь -
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Блог-платформа Medium потеряла значительное количество органического трафика из Google. Спад составил около 40%. На это обратил внимание глава Onely Бартош Горалевич.

https://twitter.com/bart_goralewicz/status/1213085503991504934

Ухудшения по Medium также заметил Томек Рудзки. По его наблюдениям, они начались в декабре.

Согласно данным SEMRush, спад начался в октябре-ноябре. И ситуация продолжает ухудшаться.

По мнению Горалевича, падение трафика связано с проблемами технического SEO.

Есть и другие мнения. Так, известный западный SEO-эксперт Гленн Гейб отметил, что после ноябрьского обновления Google трафик Medium начал расти, а затем, в районе 19 декабря, стал падать.

По мнению Гейба, здесь могли сыграть роль несколько факторов, включая ошибки в техническом SEO, а также изменения в алгоритме Google, связанные с релевантностью. Так, раньше публикации с Medium ранжировались по ряду никак не связанных с ними запросов.

В Medium пока не комментируют эту ситуацию.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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Николай Авторы недавних комментариев
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Николай
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Николай

К примеру, знаю от основателей блог платформы Hashtap, что трафик на их платформе не падал. Но вы посмотрите оценку скорости загрузки страницы статьи на Medium, очень маленькая, т.е это может также быть одной из причин падения трафика.

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13 часов назад