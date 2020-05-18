Google Meet перешёл отметку в 50 млн установок

Сервис видеоконференций Google Meet, который в апреле стал доступен для всех пользователей, перешёл отметку в 50 млн установок в магазине приложений Google Play. Об этом сообщает Android Police.

По данным AppBrain, популярность приложения начала стремительно расти в марте – после того, как весь мир оказался охвачен эпидемией COVID-19.

В начале марта Google Meet перешёл отметку в 5 млн установок, через 20 дней – 10 млн, а 17 мая – 50 млн.

В конце апреля Google заявил, что аудитория Meet растёт на 3 млн пользователей в день. В том же месяце компания интегрировала Meet с Gmail и позволила запускать групповые звонки из интерфейса почтового сервиса.

Отметим, что изначально Google Meet был доступен только для пользователей G Suite. Теперь же воспользоваться им могут все желающие.

Напомним также, что на прошлой неделе Facebook объявил о глобальном запуске своего сервиса для видеоконференций – Messenger Rooms.