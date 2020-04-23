В Google Meet теперь можно делиться видео из вкладок в Chrome

В сервисе для видеоконференций Google Meet появилась возможность делиться с участникам встреч качественным видеоконтентом из YouTube и других сервисов.
Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно открыть меню «Показать на главном экране» (Present now) и выбрать вариант «Вкладка Chrome»:
При показе вкладки Chrome воспроизводимый на ней звук будет передаваться по умолчанию.
Подробнее о показе презентаций во время видеовстреч можно прочитать в Справке.
Ещё одним нововведением стала возможность видеть до 16 участников встречи на одном экране:
Обе функции доступны при использовании Google Meet на десктоп-устройствах.
Напомним, что ранее в этом месяце Google продлил бесплатный доступ к премиум-версии Meet до 30 сентября 2020 года.
Отметим также, что в начале апреля Google запретил своим сотрудникам использовать Zoom из-за проблем сервиса с безопасностью и конфиденциальностью.
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