Аудитория Google Meet растёт на 3 млн пользователей в день

Каждый день аудитория сервиса видеотрансляций Google Meet увеличивается на 3 млн пользователей. Об этом заявил глава Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) во время конференц-звонка для аналитиков по итогам первого квартала.

Ранее в этом месяце – 9 апреля – компания называла цифру в 2 млн новых пользователей в день. За это время темпы роста дневной аудитории ускорились.

«На прошлой неделе мы преодолели важный рубеж. Теперь мы добавляем около 3 млн новых пользователей каждый день и наблюдаем рост использования в 30 раз с января. В настоящее время ежедневная аудитория Meet составляет 100 млн пользователей», — заявил Пичаи.

Напомним, что ранее Google объявил о продлении доступа к премиум-версии Meet до 30 сентября 2020 года.

Компания также позволит пользователям запускать видеозвонки в Meet из почтового сервиса Gmail.