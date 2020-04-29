Сервис видеоконференций Google Meet стал доступен для всех пользователей

Ранее он был открыт только для подписчиков G Suite

Google сообщил, что начиная с мая в сервисе для видеоконференций Google Meet смогут регистрироваться все желающие. Для этого будет достаточно учётной записи Google.

Ранее сервис был открыт только для подписчиков G Suite и G Suite for Education.

Пользователи получат доступ к таким функциям, как:

Видеоконференции длительностью до 60 минут (до 30 сентября действуют условия без ограничения по времени)

До 100 участников конференции одновременно

Демонстрация экрана

Редактирование в режиме реального времени

Конфигурация окон на экране в зависимости от личных предпочтений, в том числе и режим «Мозаика»

В Google также заверили, что принимают серьёзные меры для того, чтобы Meet оставался безопасным сервисом. Так, присоединяться к видеовстречам могут только пользователи с учётной записью Google, а сами видеоконференции и их записи защищаются шифрованием.

Бесплатная версия Google Meet станет доступна для всех пользователей в течение нескольких недель.

Узнать, когда сервис станет доступен для конкретного Google-аккаунта, можно подписавшись на уведомления.

В дальнейшем подключиться к сервису можно будет как в десктоп-версии meet.google.com, так и в мобильных приложениях на iOS и Android.

Также пользователи смогут заранее планировать видеоконференции и приглашать других участников с помощью сервиса Google Календарь.

Напомним, что в последние недели Google Meet стремительно растёт и прибавляет 3 млн новых пользователей каждый день.

Обучающие материалы и справка по Google Meet доступны по ссылке.