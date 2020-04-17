Google позволит пользователям запускать видеозвонки в Meet из Gmail

Google позволит пользователям начинать видеозвонки в Meet и присоединяться к видеовстречам в сервисе из Gmail. Об этом рассказал вице-президент Google по G Suite Хавьер Сольтеро (Javier Soltero) в интервью Reuters.

Ещё одним нововведением станет добавление галереи в стиле Zoom в интерфейс Google Meet для корпоративных пользователей и учебных заведений.

Эти изменения будут внедрены в связи со стремительном ростом сервиса на фоне эпидемии COVID-19.

Новая галерея позволит отображать до 16 участников встречи на одном экране. Эта функция будет запущена позже в этом месяце. Zoom, для сравнения, позволяет видеть до 49 участников конференции на одновременно.

Как будет выглядеть интеграция между Meet и Gmail показано на скриншоте ниже:

Согласно Google, в последние недели дневная аудитория Meet увеличивается на 2 млн пользователей в день.

На прошлой неделе Google расширил период бесплатного доступа к премиум-функциям Meet. Изначально они были открыты до 31 мая, а теперь они будут доступны до 30 сентября.

Напомним также, что сервис для видеоконференций Google Meet раньше назывался Hangouts Meet. Новое название он получил в этом месяце.