Google улучшил пользовательский интерфейс Meet

Google внёс несколько изменений в пользовательский интерфейс сервиса видеоконференций Meet. Они были призваны сделать удалённые встречи более похожими на личные.

Плиточный режим для презентаций

Ранее в этом году в Google Meet появился плиточный режим просмотра («Мозаика»), при выборе которого можно видеть до 16 участников видеоконференции на одном экране. Теперь разработчики обновили этот шаблон, чтобы пользователи могли видеть других участников даже во время просмотра презентации.

В обновлённом UI при показе презентации слайды занимают большую часть экрана, а самые активные участники отображаются на боковой панели или внизу.

Кроме того, теперь при выборе режима мозаики он будет автоматически сохранён как предпочтительный и будет по умолчанию применяться ко всем новым встречам.

Подробнее о режимах просмотра можно узнать в Справке Google Meet.

Другие улучшения UI

Разработчики также внесли несколько небольших улучшений в интерфейс встреч, чтобы лучше использовать пространство экрана.

Эти обновления уже запущены для всех пользователей Google Meet, включая клиентов G Suite и пользователей с личными аккаунтами Google.

Напомним, что в апреле сервис Google Meet стал доступен для всех пользователей. До этого он был открыт только для клиентов G Suite.

В мае Google Meet перешёл отметку в 50 млн установок.