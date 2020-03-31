Мегаплан поможет бизнесу контролировать работу сотрудников на удаленке

Разработчики CRM-системы Мегаплан запустили бесплатный сервис для контроля за работой удаленных сотрудников. Платформа поможет руководителям настроить безопасный обмен документами компании, отслеживать задачи, контролировать исполнителей и общаться в защищенном чате на смартфоне или домашнем компьютере.

По данным исследования Мегаплана, 16% россиян уже перешли на домашний режим работы из-за угрозы распространения коронавируса. При этом, доля сотрудников на удаленке в Москве и Санкт-Петербурге составляет около 63%. По данным Mail.ru Group, из дома работает 19% россиян.

Сергей Козлов, генеральный директор Мегаплана:

“Бизнес активно ищет инструменты, чтобы оставаться на связи с сотрудниками и контролировать исполнение задач. Так, с 16 марта количество запросов на подключение к Мегаплану увеличилось на 25%. И главным вызовом для нас стало то, что основной продукт компании намного больше и сложнее текущих потребностей рынка. Поэтому мы изучили самые популярные опции, которые ищут наши потенциальные пользователи, и объединили их в одном полностью бесплатном сервисе”.

Мегаплан предлагает бизнесу бесплатно и без ограничений по количеству сотрудников воспользоваться менеджером задач с гибкой настройкой прав доступа для сотрудников, корпоративным календарем и чатом, а также возможностью безопасно обмениваться и хранить в облаке 10 ГБ данных.

Пользователи смогут бесплатно установить на смартфон мобильное приложение для оперативного контроля за выполнением задач и результатами сотрудников. Подключиться к бесплатному сервису можно на http://megaudalenka.ru.

“Мы запустили новый бесплатный продукт, чтобы помочь бизнесу, который несет огромные убытки из-за пандемии и ее последствий, как можно быстрее наладить работу в дистанционном режиме. Хотелось бы, чтобы люди на удаленке продолжили профессионально расти и эффективно работать, а не бездумно сидеть на развлекательных сайтах”, — поясняет позицию компании Сергей Козлов.

Выживание в условиях пандемии #делокаждого #лучшедома #stayhome