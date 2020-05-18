Музей Яндекса оцифровал звуки старых компьютеров

Яндекс записал и опубликовал звуки, сопровождающие работу музейных компьютеров. Слушая их, можно вообразить себя сотрудником научной лаборатории или инженером из конструкторского бюро 1980-х годов — тогда домашние ЭВМ были лишь у редких счастливчиков, и люди взаимодействовали с компьютерами главным образом на работе.

Сейчас в фонотеке тринадцать записей. На них — голоса устройств 1980-х и 1990-х годов: от гэдээровского ПК «Роботрон 1715» до советской «Искры-1030М», от машинки до считывания и пробивки перфолент до механической клавиатуры Model F, которая выпускалась целых тринадцать лет, с 1981 по 1994 год.

Еще один экспонат этой виртуальной коллекции — звуки игры Paku Paku. Это клон того самого «Пакмана»; он распространялся на дискетах во времена MS-DOS.

Звуки можно послушать в альбоме на Яндекс.Музыке и вживую — в зале музея. А пока музей закрыт, Яндекс устраивает встречи в онлайне. Они проходят в формате вебинаров, на которых приглашенные эксперты выступают с лекцией и отвечают на вопросы. Записаться на вебинары можно на сайте музея; участие в них бесплатное.

Напомним, музей истории компании появился в Яндексе еще в 2017 году, однако доступ в него был ограничен. Летом 2018 года Яндекс открыл свой музей для всех желающих.