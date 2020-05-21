Google: упоминания без ссылок не помогают в определении трастовости сайта

На днях сотрудник Google Джон Мюллер поделился своим мнением о том, насколько упоминания без ссылок полезны с точки зрения ранжирования.

В частности, один из вебмастеров задал в Twitter следующий вопрос:

«Помогают ли упоминания бренда без ссылок в определении трастовости сайта/бренда?».

Мюллер ограничился коротким ответом: «Обычно нет, имхо».

Он также добавил, что более подробное объяснение будет трудно уложить в формат твита, а на длинный пост у него нет настроения. Поэтому он посоветовал ориентироваться на исходный ответ в качестве отправной точки.

The short version is "usually not, imo". The long version is somewhat hard to squeeze into tweet form, and I'm not in the mood to write a long essay, so hopefully the short version is useful as a starting point 🙂 — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) May 21, 2020

Напомним, что ранее сотрудник Google Гэри Илш на вопрос, полезны ли упоминания без ссылок для сайта, ответил «да». Но отметил, что польза непрямая: они обеспечивают лучшее понимание бренда.

А до этого в одной из видеовстреч для вебмастеров Джон Мюллер рассказал, что Google распознаёт упоминания, но обрабатывает их иначе, чем ссылки. И они не передают PageRank.