В Google Merchant Center появился отчёт о конкурентоспособности цены

Google добавил новый отчёт для товарных объявлений в Merchant Center – «Конкурентоспособность цены». С его помощью рекламодатели могут узнать, по какой цене другие продавцы предлагают те товары, которые есть в их ассортименте.

В частности, в отчёте содержится информация о средней цене позиции – ориентируясь на нее, можно повысить вероятность кликов по своему объявлению. Кроме того, здесь есть сводные показатели, связанные с контрольными ценами за выбранный период времени.

Фильтровать данные в отчёте можно двумя способами:

по бренду, категории или типу товара;

по товару.

Подробнее о новом отчёте можно прочитать в Справке.

Чтобы получить доступ к отчёту, нужно вступить в программу «Тенденции рынка». Для этого нужно перейти в раздел «Развитие аккаунта» и выбрать «Управление программами».

В программе «Тенденции рынка» могут участвовать администраторы аккаунтов Merchant Center. Участие в программе регулируется Условиями использования Merchant Center.