Компании Foursquare и Factual объявили о слиянии. Условия сделки не разглашаются. При этом сообщается, что совокупный доход обеих фирм составляет около $150 млн.

Новая компания получила название Foursquare Labs. На посту генерального директора остался Девид Шим (David Shim).

После слияния с Factual численность персонала Foursquare превысила 400 человек.

Обе компании предлагали похожие услуги и возможности. При этом, по словам Шима, Factual располагал более качественными данными по аудитории.

Также отмечается, что объединение Factual и Foursquare создаст нового лидера на рынке геоданных – если им уже не являлся ранее Foursquare.

До эпидемии COVID-19 сегментация аудитории и офлайн-атрибуция были основными областями применения геолокационных данных. Теперь они также используются для определения того, насколько эффективными являются карантинные меры, и для отслеживания распространения коронавируса.