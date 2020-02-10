Google: объединение сайтов требует больше времени на обработку, чем смена домена

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил в Twitter на вопросы, связанные с объединением сайтов.
Так, один из вебмастеров рассказал, что недавно перенёс небольшой сайт на новый домен, по сути, присоединив его к другому ресурсу. При этом он использовал инструмент изменения адреса. Между тем в результатах поиска Google по-прежнему показываются старые страницы, хотя с них настроена переадресация 301 на новые.
Вебмастер спросил, нужно ли удалить старые страницы из сервера, чтобы они пропали из SERP.
Мюллер ответил, что делать этого не следует:
«Никогда не используйте инструменты удаления для перемещений сайтов. Инструмент удаления URL не влияет на каноникализацию и не ускоряет перенос. В итоге вы просто получите меньше трафика».
Кроме того, описанная ситуация вполне нормальна для объединений сайтов – они требуют больше времени на обработку:
«Нет, вам ничего не нужно делать, чтобы [старые страницы пропали из выдачи]. Когда вы объединяете сайты, а не просто меняете домены, то это занимает гораздо больше времени. При использовании инструмента удаления URL вы не получите вообще никакого трафика для старого домена, поэтому я не бы рекомендовал это делать».
Со всем обсуждением можно ознакомиться в Twitter.
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