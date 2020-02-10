Google: объединение сайтов требует больше времени на обработку, чем смена домена

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил в Twitter на вопросы, связанные с объединением сайтов.

Так, один из вебмастеров рассказал, что недавно перенёс небольшой сайт на новый домен, по сути, присоединив его к другому ресурсу. При этом он использовал инструмент изменения адреса. Между тем в результатах поиска Google по-прежнему показываются старые страницы, хотя с них настроена переадресация 301 на новые.

Вебмастер спросил, нужно ли удалить старые страницы из сервера, чтобы они пропали из SERP.

Мюллер ответил, что делать этого не следует:

«Никогда не используйте инструменты удаления для перемещений сайтов. Инструмент удаления URL не влияет на каноникализацию и не ускоряет перенос. В итоге вы просто получите меньше трафика».

No, never use the removal tools for site-moves. The removal tool doesn't affect canonicalization, it won't speed up site moves. You'll get less traffic that way. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) February 7, 2020

Кроме того, описанная ситуация вполне нормальна для объединений сайтов – они требуют больше времени на обработку:

«Нет, вам ничего не нужно делать, чтобы [старые страницы пропали из выдачи]. Когда вы объединяете сайты, а не просто меняете домены, то это занимает гораздо больше времени. При использовании инструмента удаления URL вы не получите вообще никакого трафика для старого домена, поэтому я не бы рекомендовал это делать».

Those are completely different sites — and the query explicitly searches for the old site. This is not a site move; it looks more like you're merging sites. In my opinion, it's fine & expected for us to treat it like this. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) February 8, 2020

No, you don't have to do anything to get it removed — it just takes a lot longer when you merge sites rather than move domains. If you use the removal tools, you won't get any traffic at all for the old domain, so I'd recommend not doing that. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) February 8, 2020

Со всем обсуждением можно ознакомиться в Twitter.