Россияне предпочитают общение в мессенджерах разговорам по телефону

Спрос на мобильную телефонию в РФ неуклонно снижается — за девять месяцев 2019 года россияне выговорили на 4,2 млрд минут меньше, чем за аналогичный период 2018-го. Такую динамику зафиксировали в Минкомсвязи.

В январе–сентябре 2019 года общая продолжительность разговоров по мобильным телефонам в РФ составила 335,5 млрд минут, за год этот показатель уменьшился примерно на 1,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге голосовой трафик снижается динамичнее — его падение за год составило примерно 2,5%, следует из расчетов министерства.

Эксперты объясняют снижение интереса к традиционной мобильной телефонии тем, что общение — голос и переписка — перетекает в мессенджеры и социальные сети. Интерес к ним в России растет, так что можно утверждать, что падение голосового трафика продолжится.

По данным опроса, проведенного Deloitte в III квартале 2019 года, в среднем на смартфонах россиян было установлено по четыре мессенджера. 53% респондентов отметили, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года стали пользоваться ими чаще. При этом 42% опрошенных говорят, что стали больше и звонить через интернет — за год доля таких пользователей выросла на 31%. Звонки с использованием классической мобильной телефонии, напротив, стали значительно менее востребованными, говорится в отчете Deloitte.

Сокращение традиционного голосового трафика — это мировой тренд, связанный с продолжающимся ростом проникновения смартфонов и мессенджеров, отмечает коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон. Однако это не обязательно говорит о том, что общее количество разговоров сокращается — просто они перетекают в интернет-сервисы. Например, в новогоднюю ночь количество обычных звонков сократилось на 5,5%, при этом объем голосового трафика в мессенджерах вырос на 85%. Именно мобильный интернет, дополнительные услуги, интернет вещей и другие цифровые решения обеспечивают сегодня главный вклад в рост выручки сотовых операторов.

Напомним, согласно исследованию Яндекса основанному на поисковых запросах россиян, в большинстве регионов РФ самым популярным мессенджером является WhatsApp, на севере страны предпочитают Telegram, а Viber лидирует в Восточной Сибири.

