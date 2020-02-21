Google тестирует новые метаданные для лицензируемых изображений

Google объявил о запуске бета-тестирования нового ярлыка и дополнительной информации для лицензируемых изображений в поиске по картинкам.

Soon, we will begin beta testing a new way for sites to display licensing information about content that appears in Google Images. The new badging and license information display isn't live yet, but you can prepare your content for it now. Learn more: https://t.co/dPGAP2cM1t pic.twitter.com/yueftWRGwL — Google SearchLiaison (@searchliaison) February 20, 2020

Новый ярлык «Licenceable» пока не запущен, но Google рекомендует владельцам сайтов заблаговременно подготовить свои ресурсы к этому нововведению. В частности, используя новые метаданные.

Ярлык призван показать пользователям, что по изображению доступна информация о лицензировании.

Google также добавит информацию о лицензировании в описание изображения. Здесь будет отображаться владелец фото/картинки и ссылка на страницу с информацией о том, на каких условиях его можно использовать.

С техническими деталями по новому типу метаданных можно ознакомиться на сайте Google Developers.