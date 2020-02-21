Google тестирует новые метаданные для лицензируемых изображений

Анна Бондарь -
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Google объявил о запуске бета-тестирования нового ярлыка и дополнительной информации для лицензируемых изображений в поиске по картинкам.

Новый ярлык «Licenceable» пока не запущен, но Google рекомендует владельцам сайтов заблаговременно подготовить свои ресурсы к этому нововведению. В частности, используя новые метаданные.

Ярлык призван показать пользователям, что по изображению доступна информация о лицензировании.

Google также добавит информацию о лицензировании в описание изображения. Здесь будет отображаться владелец фото/картинки и ссылка на страницу с информацией о том, на каких условиях его можно использовать.

С техническими деталями по новому типу метаданных можно ознакомиться на сайте Google Developers.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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