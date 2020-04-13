17 апреля команда Яндекс.Метрики будет на связи

В условиях удаленной работы стремительно увеличивается потребление контента и количество онлайн-заказов, все больше людей начинает использовать интернет для решения своих задач, например, заказывать товары с доставкой или смотреть кино дома.

Специально для тех, кто давно планировал разобраться с аналитикой для своего сайта, команда Метрики 17-го апреля проведет вебинар «Метрика на связи».

Ведущие вебинара Наталья Куршева и Ксения Аникеева расскажут, какие показатели важно отслеживать, посоветуют самые полезные настройки в Метрике и разберут частые ошибки.

Участники могут заранее прислать свои вопросы, — на самые популярные ведущие ответят в прямом эфире.

Чтобы подключиться к вебинару, нужно заранее зарегистрироваться.

