Яндекс.Метрика открыла запись на тестирование нового кода счетчика

Яндекс разрабатывает новую, облегченную версию кода счетчика Метрики, которая будет минимально сказываться на быстродействии даже самых сложных и «тяжелых» сайтов. По сравнению с текущей версией кода, тестовая сборка весит в пять раз меньше — и загружается в пять раз быстрее.

Сейчас идет отладка нового кода на внутренних проектах и в ближайшие недели начнется закрытое бета-тестирование — при этом подать заявку на участие можно уже сейчас, заполнив короткую форму.

Главная задача закрытой беты — проверить, что новый код надежно собирает данные в самых разных условиях. Поэтому сайты для тестирования должны соответствовать двум условиям:

большой трафик — от 10 000 посетителей в неделю;

передача расширенных данных — это могут быть ecommerce-события, данные контентной аналитики, параметры визитов и посетителей.

Самое главное условие — нужно будет делиться обратной связью по работе тестовой версии кода. На все вопросы участников теста будет отвечать непосредственно команда разработчиков Метрики.

Важное уточнение: в тестовой сборке пока не будет Вебвизора и тепловых карт, но они обязательно появятся в более поздних версиях. Те, кто хочет участвовать в тесте и при этом продолжать пользоваться Вебвизором, могут оставить текущий код счетчика на тех страницах, для которых важны записи визитов и тепловые карты. А на менее значимые страницы можно установить тестовую сборку.

Заявки на тестирование принимаются до конца февраля. Затем всем, кто записывался в бету, будет сообщено, подходят ли их счетчики для тестирования.

Напомним, в декабре Яндекс запустил в бета-тестирование новый инструмент аналитики — Метрику для медийной рекламы. С его помощью можно оперативно оценивать эффективность медийных кампаний по brandformance.