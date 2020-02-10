Яндекс напомнил о возможности ускорить обход страниц при помощи Метрики

Оксана Мамчуева -
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Команда Яндекс.Вебмастера напомнила вебмастерам о возможности информировать поисковой робот Яндекса о новых страницах сайта при помощи счетчика Метрики. 

Для этого необходимо привязать счетчик Метрики к сайтам в Вебмастере и включить опцию «Обход по счетчикам».

Для подключения «Обхода по счетчику»нужно:

  1. Перейти на страницу  «Индексирование → Обход по счетчикам» в Вебмастере.
  2. Посмотреть примеры страниц, которые могут попасть в поиск, если они подготовлены для сайта.
  3. Включить обход.

Чтобы проверить, какие страницы участвуют в поиске, необходимо открыть  раздел «Индексирование → Обход по счетчикам» и посмотреть примеры страниц, которые попадут в поиск,  если они доступны для сайта.  Далее следует нажать кнопку «Примеры страниц» напротив счетчика, к которому привязан сайт. 

Выяснить, участвуют ли в поиске нежелательные страницы, можно в разделе Страницы в поиске.

Стоит обратить внимание, что отключение обхода не удаляет страницы из результатов поиска. Чтобы убрать страницы из поисковой выдачи, необходимо использовать стандартные методы защиты от индексации: пароль, ограничения в файле robots или метатег, http-заголовок noindex.

К одному счетчику можно привязать несколько доменов или несколько счетчиков к одному сайту. Подробнее о настройке обхода по счетчикам можно прочесть в Документации.

Напомним, в ноябре 2019 года Яндекс.Вебмастере появился новый отчет «Статистика страниц в поиске», который позволяет просматривать статистику в разрезе конкретных адресов страниц.

ИСТОЧНИКБлог Яндекса для вебмастеров
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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