Яндекс напомнил о возможности ускорить обход страниц при помощи Метрики

Команда Яндекс.Вебмастера напомнила вебмастерам о возможности информировать поисковой робот Яндекса о новых страницах сайта при помощи счетчика Метрики.

Для этого необходимо привязать счетчик Метрики к сайтам в Вебмастере и включить опцию «Обход по счетчикам».

Для подключения «Обхода по счетчику»нужно:

Перейти на страницу «Индексирование → Обход по счетчикам» в Вебмастере. Посмотреть примеры страниц, которые могут попасть в поиск, если они подготовлены для сайта. Включить обход.

Чтобы проверить, какие страницы участвуют в поиске, необходимо открыть раздел «Индексирование → Обход по счетчикам» и посмотреть примеры страниц, которые попадут в поиск, если они доступны для сайта. Далее следует нажать кнопку «Примеры страниц» напротив счетчика, к которому привязан сайт.

Выяснить, участвуют ли в поиске нежелательные страницы, можно в разделе Страницы в поиске.

Стоит обратить внимание, что отключение обхода не удаляет страницы из результатов поиска. Чтобы убрать страницы из поисковой выдачи, необходимо использовать стандартные методы защиты от индексации: пароль, ограничения в файле robots или метатег, http-заголовок noindex.

К одному счетчику можно привязать несколько доменов или несколько счетчиков к одному сайту. Подробнее о настройке обхода по счетчикам можно прочесть в Документации.

Напомним, в ноябре 2019 года Яндекс.Вебмастере появился новый отчет «Статистика страниц в поиске», который позволяет просматривать статистику в разрезе конкретных адресов страниц.