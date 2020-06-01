В Метрике появились подробные отчеты по рекомендательному виджету

В Яндекс.Метрике появились подробные отчеты по рекомендательному виджету. Они помогут понять, как рекомендации влияют на вовлеченность пользователей и средний доход визита, на какие статьи кликают чаще всего и на каких страницах рекомендованный контент наиболее популярен.

Теперь вебмастера смогут проверять различные гипотезы, измерять результат и принимать решения на основе цифр, чтобы достичь максимальной эффективности от использования виджета на своем сайте.

С помощью нового отчета «Вовлеченность» можно оценить, как рекомендации влияют на поведение пользователей, и как их вовлеченность отражается на среднем доходе визита. По данным Метрики, визиты, в которых посетители видели рекомендательный виджет, имеют более высокие показатели вовлеченности: глубина визита в среднем выше на 34%, а длительность — на 84%.

Чтобы оценить влияние рекомендательного виджета на метрики вовлеченности, нужно сравнить глубину просмотра и время, которое провели на сайте разные группы пользователей. Показатель «Расчетный доход визита» показывает косвенное влияние рекомендаций на доход. В нем учитываются все деньги, которые площадка получила от всех просмотров рекламы в визите — не только от просмотров рекламы, встроенной в рекомендательный виджет.

В отчете «Материалы» можно увидеть, по каким материалам в виджете активнее всего кликали посетители сайта, и найти рекомендации с самым высоким CTR. Это поможет понять, какой контент эффективнее всего работает в рекомендательном блоке и генерирует дополнительные просмотры страниц.

В отчете «Страницы размещения» можно отслеживать, на каких страницах сайта виджет привлекает больше всего внимания. Это поможет найти страницы или разделы сайта, на которых виджет наиболее эффективен и сделать выводы о том, как контент, дизайн страницы и расположение блока с рекомендациями влияет на его кликабельность.

Чтобы анализировать необходимые показатели, кроме преднастроенных отчетов, можно создавать также свои, меняя параметры и группировки, а также добавляя фильтры.

Новые отчеты автоматически появляются в группе отчетов «Монетизация» после подключения рекомендательного виджета.

Напомним, рекомендательный виджет стал доступен всем партнерам РСЯ в конце января. Это блок на странице сайта, в котором показываются релевантные для каждого пользователя материалы и текстово-графическая реклама Директа.

В апреле в рекомендательном виджете помимо автоматических рекомендаций и рекламы РСЯ появилась возможность размещать собственные промоматериалы и прямые продажи.