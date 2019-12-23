Вспомнить все: самые крутые запуски в аналитических сервисах Яндекса за 2019 год

Команда аналитических сервисов Яндекса рассказала о самых крутых запусках в Метрике, AppMetrica и Радаре за 2019 год. А также привела некоторые статистические данные, касающиеся этих запусков.

Так например, с момента запуска новых крэш-отчетов в AppMetrica было зафиксировано 134 млн крэшей;

Согласно новому отчету Яндекс.Радара, 92% трафика в РФ передалось по HTTPS-протоколу в декабре 2019 года;

После добавления в Яндекс.Метрику двух новых источников трафика, система умеет отслеживать 5 популярных мессенджеров — Telegram, WhatsApp, Viber, Skype, WeChat.;

Согласно специализированным отчетам по контенту, 27 тыс символов — это порог, после которого дочитываемость лонгридов резко падает…

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