Министр связи опроверг расширение прав силовиков по доступу к данным россиян

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев опроверг информацию о том, что ведомство планирует расширить полномочия силовых структур в части доступа к персональным данным граждан.

Как пояснил министр, в части доступа правоохранительных органов и специальных служб к данным россиян расширения их полномочий не предполагается:

«Сейчас весь документооборот происходит исключительно на бумаге, что создает серьезную нагрузку для всех участников. Сейчас работает система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), к которой подключены более 17 тыс. госорганов и организаций. В рамках рабочей группы предлагалось полностью уйти от бумажных запросов и использовать эту инфраструктуру для получения данных от ведомств и организаций, подключенных к СМЭВ без расширения полномочий этих органов».

Отметим, ранее СМИ сообщалось, что по предложению нового министра Шадаева, сотрудники правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность (в том числе МВД и ФСБ), к 2024 году могут получить онлайн-доступ к различным конфиденциальным данным россиян.

