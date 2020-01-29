Министр связи опроверг расширение прав силовиков по доступу к данным россиян

Оксана Мамчуева -
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев опроверг информацию о том, что ведомство планирует расширить полномочия силовых структур в части доступа к персональным данным граждан. 

Как пояснил министр, в части доступа правоохранительных органов и специальных служб к данным россиян расширения их полномочий не предполагается: 

«Сейчас весь документооборот происходит исключительно на бумаге, что создает серьезную нагрузку для всех участников. Сейчас работает система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), к которой подключены более 17 тыс. госорганов и организаций. В рамках рабочей группы предлагалось полностью уйти от бумажных запросов и использовать эту инфраструктуру для получения данных от ведомств и организаций, подключенных к СМЭВ без расширения полномочий этих органов».

Отметим, ранее СМИ сообщалось, что по предложению нового министра Шадаева, сотрудники правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность (в том числе МВД и ФСБ), к 2024 году могут получить онлайн-доступ к различным конфиденциальным данным россиян.

ИСТОЧНИКРБК
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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