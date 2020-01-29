Новый министр связи РФ предложил открыть личные данные граждан силовикам

Новый министр связи РФ Максут Шадаев предложил открыть доступ к персональным данным россиян представителям всех силовых ведомств страны.

На заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» им была представлена презентация, из которой следует, что к 2024 году все уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность, смогут получать доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн. В частности, к государственным данным, информации банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.

На данный момент правоохранители получают данные из своих собственных баз. Они есть у МВД, ФСБ, ГИБДД. Доступ к прочим типам данных органы обязаны получать через суд или другими способами.

Управляющий партнер юридической компании «Коблев и партнеры» Руслан Коблев назвал предложение главы Минкомсвязи правильным, так как суды редко отказывают правоохранительным органам в предоставлении данных о гражданах. В свою очередь руководитель международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев выразил уверенность, что реализация такой инициативы невозможна без введения изменений в законодательство и Конституцию РФ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков так прокомментировал позицию Кремля по этому вопросу:

«Никакой позиции нет, более того, это новая инициатива, поэтому я ничего не могу вам сказать, могу лишь порекомендовать вам обращаться в министерство за комментариями и за разъяснениями».

Напомним, Максут Шадаев 21 января 2020 года указом президента РФ Владимира Путина был назначен главой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи). С 2018 года эту должность занимал Константин Носков.