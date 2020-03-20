Минкомсвязь отложила учения по обеспечению автономности рунета

Минкомсвязь РФ отложила намеченные на 20 марта плановые учения по обеспечению автономности и безопасности работы рунета из-за коронавируса.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что 20 марта планировалось отработать блокировку трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и DNS поверх TLS.

Отмечается также, что согласно приказу Минкомсвязи, в 2020 году были запланированы четыре учения на отработку разных видов угроз — 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря.

Как сообщили в пресс-службе министерства, уточненный график учений будет утвержден в ближайшее время.

Напомним, учения проводятся в рамках закона об автономном рунете, который вступил в силу 1 ноября 2019 года.

Владельцы сетей связи, интернет-компании и другие игроки рынка должны принимать участие в учениях, которые будут проводиться не реже одного раза в год.

