Минкомсвязь утвердила план проведения учений по устойчивости рунета на 2020 год

Минкомсвязь РФ в течение 2020 года четыре раза проведет учения по обеспечению устойчивой работы рунета. Как сообщается в приказе, опубликованном на сайте министерства, первые тесты пройдут 20 марта.

На 20 марта назначена отработка возможностей блокировки трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и TLS. Предполагается, что применение криптографических протоколов для передачи данных DNS (например, при обращении к какому-либо сайту) позволит затруднить перехват трафика.

Летом, 20 июня, министерство планирует отработать противодействие угрозам устойчивости рунета при неисправности одного из фрагментов сети связи, а также при внешних дестабилизирующих воздействиях природного и техногенного характера.

Следующее тестирование планируется на 20 сентября — тогда участники будут отрабатывать противодействия атакам с использованием уязвимостей узкополосных сетей интернета вещей.

Последние учения запланированы на 20 декабря, в их рамках будут протестированы возможности противодействия атакам с использованием уязвимостей протокола BGP, который используется для прокладки маршрутов передачи данных между автономными сегментами сети.

Контроль за исполнением приказа возложен на замглавы Минкомсвязи Алексея Соколова.

Напомним, что последние учения по обеспечению устойчивой работы рунета проводились 23 декабря 2019 года. Специалисты проверяли три основных направления: устойчивость интернета к внешним воздействиям, безопасность абонентов сотовой связи (включая информацию о трафике, личных данных и геолокации); уязвимость умных гаджетов в интернете вещей.