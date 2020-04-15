Минкомсвязи РФ: «Народ ломанулся в интернет со страшной силой»

Тот факт, что в связи с изоляцией «народ ломанулся в интернет, причем ломанулся туда со страшной силой», стал очень хорошим показателем для интернет-индустрии. Об этом заявил сегодня замглавы Минкомсвязи Алексей Волин в ходе Российского интернет форума РИФ.онлайн.

По его словам, лидерами роста по количеству посетителей в интернете в марте стали средства массовой информации. Их суммарная аудитория увеличилась на 100 млн. Интернет-ресурсы региональной прессы увеличили количество читателей примерно в два раза.

Волин считает, что такой рост пользователей произошел за счет того, что, если раньше человек заходил на один какой-то ресурс за определенной новостью, то теперь он смотрит все источники информации, которые у него есть. «И соответственно, это дает такой достаточно большой кумулятивный эффект».

В условиях изоляции пользователям как никогда важна скорость получения информации. Ознакомления с новостной картиной раз в день уже недостаточно — и люди идут туда, где больше свежей информации.

Вместе с тем, Волин подчеркнул, что на развлекательных ресурсах, несмотря на увеличение трафика, количество пользователей увеличивается незначительно.

Отметим, что стартовавший сегодня РИФ.онлайн должен стать одним из самых длительных форумов про интернет-бизнес — за 5 месяцев будет проведено 100+ онлайн-секций, записано 200+ часов контента, который создадут 300+ спикеров. Все это будет доступно для десятков тысяч онлайн-участников РИФа совершенно бесплатно.

