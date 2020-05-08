Минкомсвязи спрогнозировало убыточность ИТ-отрасли во втором квартале 2020 года

Уже во втором квартале 2020 года российская отрасль информационных технологий может стать убыточной. Такой прогноз сделало Минкомсвязи в письме, направленном в аппарат правительства и Минэкономразвития РФ.

По расчетам ведомства, по итогам 2020 года, прибыль ИТ-компаний сократится на 30 млрд рублей и составит 93 млрд рублей. При этом средняя численность IТ-специалистов снизится во втором полугодии 2020 года на 27 000 и вернется к докризисному уровню только к 2024 году.

По мнению Минкомсвязи, поддержать отрасль могут следующие меры: отсрочка по взносам, снижение налога на прибыль, обнуление НДС на услуги, связанные с онлайн-образованием, телемедециной, доставкой продуктов и другие.

В случае непринятия правительством предложенных мер, ведомство ожидает, что в апреле-июне 2020 года чистая прибыль ИТ-компаний может упасть до нуля, а затем — стать отрицательной из-за выплат процентов по кредитам и других отчислений.

Отметим, что управляющий директор крупнейшей российской интернет-компании Яндекс Тигран Худавердян недавно высказал мнение, что кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, можно сравнить только с мировой войной.

