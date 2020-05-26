Минкомсвязи РФ не поддержало идею о разблокировке Telegram

Минкомсвязи России не поддержало законодательную инициативу депутатов Справедливой России о разблокировке мессенджера Telegram во время чрезвычайных ситуаций и периода повышенной готовности.

«Предлагаемая законопроектом поправка в статью 15.4 Федерального закона №149-ФЗ в случае ее принятия может повлечь злоупотребление правом со стороны недобропорядочных организаторов распространения информации в сети Интернет, которые будут умышленно распространять информацию о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в целях ухода от преследования», — говорится в отзыве министерства.

По мнению чиновников Минкомсвязи, с точки зрения юридической техники изложения, используемые в законопроекте термины (сервис, официальный сервис) не имеют раскрытия в тексте и не подлежат использованию. Вызывает сомнение также и формулировка «текущая ситуация», имеющая расширительное толкование.

Напомним, законодательная инициатива об отказе от блокировки мессенджера Telegram была подготовлена депутатами фракции Справедливая Россия в конце апреля. Они предлагают внести изменения в ст. 15.4 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», дополнив ее пунктом о том, что операторы связи не должны ограничивать доступ к тем интернет-сервисам, через которые госорганы распространяют официальную информацию в период действия режима повышенной готовности или ЧС.

В Минкомсвязи напомнили, что в соответствии с законом «Об обеспечении доступа к деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» эти органы создают официальные сайты, таким образом, размещение сведений в интернете уже упорядочен и не требует дополнительной регламентации в федеральном законе «Об информации».

Кроме того, в отзыве отмечается, что предложенный депутатами законопроект, «имеет высокий уровень дискреции, обусловленный отсутствием четких критериев установления тех организаторов распространения информации в сети Интернет, в отношении которых может быть введено исключение». И не содержит механизма реализации, определяющего субъекта, уполномоченного на принятие решения о прекращении ограничения доступа, а также порядок преодоления судебного решения по блокировке информационного ресурса.

Несмотря на критику инициативы со стороны должностных лиц и депутатов парламента, авторы законопроекта не намерены от него отказываться. Они считают, что закон может приостановить на время решение суда, что предоставит возможность «представителям спецслужб и Telegram вернуться к разговору о технической возможности передачи ключей шифрования и других не снятых пока вопросов».

Отметим, на территории России Telegram блокируется с апреля 2018 года. Сейчас телеграм-каналы официально использует оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом, а также Минкомсвязь для возвращения россиян из-за границы.

Сам мессенджер в период кризиса также пошел на сотрудничество с властями, начав продвигать официальные источники новостей о коронавирусе в 17 странах, включая Россию, где он заблокирован.