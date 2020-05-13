MIT: эпидемия COVID-19 нарушила поисковые паттерны, на которых обучаются ИИ-системы

Журнал MIT Technology Review опубликовал статью, в которой говорится о том, что пандемия COVID-19 нарушила поисковые паттерны, на которых обучаются системы искусственного интеллекта.

Это привело к тому, что ИИ-алгоритмы начали возвращать плохие результаты.

«Модели машинного обучения предназначены для реагирования на изменения. Но большинство из них являются довольно “хрупкими”: они плохо работают, когда входные данные слишком сильно отличаются от тех данных, на которых они были обучены».

Как отметил глобальный вице-президент Pactera Edge Раджив Шарма (Rajeev Sharma), «ИИ — это живая, дышащая машина». Поэтому настроить её раз и навсегда нельзя.

Эти данные заставляют задуматься: возможно ли, что алгоритм Google был обновлён, чтобы лучше реагировать на актуальные тенденции в поиске? Или же на алгоритм влияют изменённые «входные данные»? Точного ответа на эти вопросы пока нет.

Сотрудник Moz Питер Мейерс (Dr. Peter Meyers) считает, что изменения в работе поисковых алгоритмов вызваны сдвигами в работе сайтов и поведении пользователей.

В период пандемии сайты стали более активно публиковать контент, а пользователи – искать другую информацию. Мейерс уверен, что инженеры Google не обновляли алгоритм, чтобы возвращать другие результаты. Он реагирует на изменения во внешней среде.

Однако это тоже лишь одно из мнений.