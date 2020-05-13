MIT: эпидемия COVID-19 нарушила поисковые паттерны, на которых обучаются ИИ-системы

Анна Бондарь -
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Журнал MIT Technology Review опубликовал статью, в которой говорится о том, что пандемия COVID-19 нарушила поисковые паттерны, на которых обучаются системы искусственного интеллекта.

Это привело к тому, что ИИ-алгоритмы начали возвращать плохие результаты.

«Модели машинного обучения предназначены для реагирования на изменения. Но большинство из них являются довольно “хрупкими”: они плохо работают, когда входные данные слишком сильно отличаются от тех данных, на которых они были обучены».

Как отметил глобальный вице-президент Pactera Edge Раджив Шарма (Rajeev Sharma), «ИИ — это живая, дышащая машина». Поэтому настроить её раз и навсегда нельзя.

Эти данные заставляют задуматься: возможно ли, что алгоритм Google был обновлён, чтобы лучше реагировать на актуальные тенденции в поиске? Или же на алгоритм влияют изменённые «входные данные»? Точного ответа на эти вопросы пока нет.

Сотрудник Moz Питер Мейерс (Dr. Peter Meyers) считает, что изменения в работе поисковых алгоритмов вызваны сдвигами в работе сайтов и поведении пользователей.

В период пандемии сайты стали более активно публиковать контент, а пользователи – искать другую информацию. Мейерс уверен, что инженеры Google не обновляли алгоритм, чтобы возвращать другие результаты. Он реагирует на изменения во внешней среде.

Однако это тоже лишь одно из мнений.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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У алгоритма Гугла такая шизофрения, на фоне которой изменение каких-то там паттернов — это вообще ни о чём.

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1 час назад