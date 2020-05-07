Google: выбирая между десктопным и мобильным сайтом, остановитесь на мобильном

При наличии десктопной и мобильной версий сайта Google советует отдавать приоритет мобильной. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер во время видеовстречи Google Webmaster Central от 1 мая.

Так, владелец одного из ecommerce-сайтов спросил Мюллера, на какой версии ресурса следует сосредоточиться: десктопной или мобильной? Какую улучшать?

Автор вопроса отметил, что у него нет средств на обновление обеих версий, но при этом он хочет быть уверенным, что его действия помогут улучшить позиции в ранжировании.

По словам Мюллера, когда Google перейдёт на mobile-first индексацию, мобильная версия сайта будет единственной, имеющей значение для ранжирования.

Поскольку данный сайт уже переведён на новый тип индексации, то Google больше не сканирует его десктопную версию. Поэтому владельцу ресурса следует сосредоточиться на мобильной версии и улучшать её.

Это не значит, что десктопную версию нужно удалить. Некоторые пользователи могут заходить на сайт только с десктопов.

В идеале наилучшим подходом было бы внедрение адаптивного дизайна.

Поскольку в данном случае средства ограничены и такой возможности нет, то владельцу ресурса лучше всего сосредоточиться на обновлении мобильной версии.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно на видео ниже:

Напомним, ранее стало известно, что Google может отложить переход на mobile-first индексацию в связи с эпидемией коронавируса.