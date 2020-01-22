Google значительно обновил документацию по mobile-first индексации

Команда Google Webmasters сообщила о внесении «значительных изменений» в документацию по mobile-first индексации.

https://twitter.com/googlewmc/status/1219924331964325888

С обновлённой документацией можно ознакомиться по ссылке. В интернет-архиве Wayback Machine доступна версия за 12 декабря.

Консультант по международному SEO Айман Лукил (Aymen Loukil) опубликовал обзор основных изменений в Twitter.

Вот те обновления, которые он нашёл:

Фокус на одинаковом контенте в мобильной и десктопной версиях сайта;

Одинаковые метатеги robots;

Ресурсы должны быть доступными для сканирования;

Одинаковые структурированные данные в обеих версиях;

URL-адреса в мобильных структурированных данных должны указывать на мобильные страницы;

Одинаковые метатеги (title, description);

Высококачественные изображения;

Одинаковый альтернативный текст для мобильных и десктопных изображений;

Используйте поддерживаемые форматы видео;

Не размещайте видео внизу страницы;

Никаких взаимодействий на основе lazyload.

Рекомендации для сайтов с отдельными URL (m.dot):

Мобильная версия не должна выдавать ошибку;

Подтверждение обеих версий в Search Console;

Один и тот же файл robots.txt;

Корректно внедрённые атрибуты rel=canonical и rel=hreflang;

Не используйте фрагменты URL для мобильных страниц;

Не используйте один URL для нескольких мобильных страниц.

Ниже — первый пост из серии твитов, опубликованных Лукилом:

[Thread] New details from @googlewmc on Mobile-first indexing best practices ! They added :

— Focus on having "same content" on Mobile VS Desktop

— Same meta robots

— No interaction based lazyload

— Resources must be crawlable

— Same structured data on both versions

1/4 — Aymen Loukil (@LoukilAymen) January 22, 2020

В русскоязычной версии документации эти изменения пока не отражены.

Напомним, что по состоянию на июль 2019 года Google перевёл на mobile-first индексацию пока не все подготовленные к ней сайты.