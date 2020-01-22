Google значительно обновил документацию по mobile-first индексации

Анна Бондарь -
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Команда Google Webmasters сообщила о внесении «значительных изменений» в документацию по mobile-first индексации.

https://twitter.com/googlewmc/status/1219924331964325888

С обновлённой документацией можно ознакомиться по ссылке. В интернет-архиве Wayback Machine доступна версия за 12 декабря.

Консультант по международному SEO Айман Лукил (Aymen Loukil) опубликовал обзор основных изменений в Twitter.

Вот те обновления, которые он нашёл:

  • Фокус на одинаковом контенте в мобильной и десктопной версиях сайта;
  • Одинаковые метатеги robots;
  • Ресурсы должны быть доступными для сканирования;
  • Одинаковые структурированные данные в обеих версиях;
  • URL-адреса в мобильных структурированных данных должны указывать на мобильные страницы;
  • Одинаковые метатеги (title, description);
  • Высококачественные изображения;
  • Одинаковый альтернативный текст для мобильных и десктопных изображений;
  • Используйте поддерживаемые форматы видео;
  • Не размещайте видео внизу страницы;
  • Никаких взаимодействий на основе lazyload.

Рекомендации для сайтов с отдельными URL (m.dot):

  • Мобильная версия не должна выдавать ошибку;
  • Подтверждение обеих версий в Search Console;
  • Один и тот же файл robots.txt;
  • Корректно внедрённые атрибуты rel=canonical и rel=hreflang;
  • Не используйте фрагменты URL для мобильных страниц;
  • Не используйте один URL для нескольких мобильных страниц.

Ниже — первый пост из серии твитов, опубликованных Лукилом:

В русскоязычной версии документации эти изменения пока не отражены.

Напомним, что по состоянию на июль 2019 года Google перевёл на mobile-first индексацию пока не все подготовленные к ней сайты.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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