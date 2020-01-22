Google значительно обновил документацию по mobile-first индексации

Команда Google Webmasters сообщила о внесении «значительных изменений» в документацию по mobile-first индексации.
С обновлённой документацией можно ознакомиться по ссылке. В интернет-архиве Wayback Machine доступна версия за 12 декабря.
Консультант по международному SEO Айман Лукил (Aymen Loukil) опубликовал обзор основных изменений в Twitter.
Вот те обновления, которые он нашёл:
- Фокус на одинаковом контенте в мобильной и десктопной версиях сайта;
- Одинаковые метатеги robots;
- Ресурсы должны быть доступными для сканирования;
- Одинаковые структурированные данные в обеих версиях;
- URL-адреса в мобильных структурированных данных должны указывать на мобильные страницы;
- Одинаковые метатеги (title, description);
- Высококачественные изображения;
- Одинаковый альтернативный текст для мобильных и десктопных изображений;
- Используйте поддерживаемые форматы видео;
- Не размещайте видео внизу страницы;
- Никаких взаимодействий на основе lazyload.
Рекомендации для сайтов с отдельными URL (m.dot):
- Мобильная версия не должна выдавать ошибку;
- Подтверждение обеих версий в Search Console;
- Один и тот же файл robots.txt;
- Корректно внедрённые атрибуты rel=canonical и rel=hreflang;
- Не используйте фрагменты URL для мобильных страниц;
- Не используйте один URL для нескольких мобильных страниц.
Ниже — первый пост из серии твитов, опубликованных Лукилом:
В русскоязычной версии документации эти изменения пока не отражены.
Напомним, что по состоянию на июль 2019 года Google перевёл на mobile-first индексацию пока не все подготовленные к ней сайты.
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