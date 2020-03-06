Google переведёт все сайты на mobile-first индексацию с сентября

Google объявил, что переведёт все сайты на mobile-first индексацию по умолчанию с сентября.

Mobile-First Indexing at Google is becoming the default later this year. Googlebot is leaving its desktop behind, and using a phone, like most of our users. Curious to find out more? Check out our blog post! https://t.co/yfrpwLc4mX — Google Webmasters (@googlewmc) March 5, 2020

В настоящее время на этот тип индексации уже переведены 70% тех сайтов, которые показываются в результатах поиска.

До окончательного перехода Google будет переводить на mobile-first индексацию те ресурсы, которые его системы распознают как готовые к этому изменению.

Когда Google переключит домен на mobile-first индексацию, то по нему будет наблюдаться увеличение активности Googlebot, а в индексе поисковой системы будет находиться мобильная версия ресурса. В зависимости от домена это изменение может занять некоторое время.

После перехода на mobile-first индексацию по умолчанию Google периодически будет использовать робота Googlebot для десктоп-устройств, но основной объём сканирования будет выполняться с помощью мобильного агента пользователя. Точное имя user-agent будет соответствовать версии Chromium, используемой для рендеринга.

В Search Console есть несколько способов проверить, переведён ли сайт на mobile-first индексацию. Так, этот статус отображается на странице настроек, а также в инструменте проверки URL при проверке конкретных страниц.

Руководство Google по подготовке сайтов к mobile-first индексации остаётся по-прежнему актуальным – как для новых, так и для существующих ресурсов.

В частности, Google рекомендует убедиться, что десктопная и мобильная версии сайта имеют одинаковое содержимое: контент (текст, изображения, видео, ссылки), метаданные (теги title и description, метатеги robots) и структурированные данные.

При запуске сайта или редизайне лучше проверить всё ещё раз.

Хотя Google продолжает поддерживать различные способы создания мобильных сайтов, для новых сайтов рекомендуется использовать адаптивный веб-дизайн.

Отдельные мобильные URL (m.) поисковик использовать не советует в связи с различными проблемами, наблюдаемыми в последние годы, — как со стороны поисковых систем, так и пользователей.

Напомним, что Google впервые заявил о предстоящем переходе на mobile-first индексацию в ноябре 2016 года. С июля 2019 года этот тип индексации по умолчанию включен для всех новых сайтов. А в январе этого года Google значительно обновил документацию по mobile-first индексации.

О том, что полный переход на этот тип индексации состоится в ближайшие месяцы, стало известно в феврале.

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