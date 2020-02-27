Google намерен перевести все сайты на mobile-first индексацию в течение года

Google планирует перевести все сайты на mobile-first индексацию в течение ближайших 6-12 месяцев. Об этом говорится в оповещениях, рассылаемых пользователям Search Console.

В них Google предупреждает вебмастеров о том, что на сайте были выявлены проблемы с переводом на mobile-first индексацию, даёт рекомендации по их устранению и сообщает об ожидаемых сроках перевода всех сайтов на этот тип индексации.

Ниже – скриншот одного из таких сообщений:

Напомним, что по данным на декабрь 2018 года mobile-first индексация используется для 50% результатов поиска Google. А с июля 2019 года этот тип индексации по умолчанию включен для всех новых сайтов.

Материалы по теме: