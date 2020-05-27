Мобильные пользователи тратят на игры в три раза больше, чем пользователи десктопов

В 2020 году траты пользователей на мобильные игры позволили мобайлу упрочить свои позиции, превысив расходы на PC/Mac в 2,8 раз и в 3,2 раза на игровых консолях. Такие данные содержаться в отчете о состоянии игровой индустрии за первый квартал 2020 года, подготовленном компанией App Annie совместно с международной исследовательской и консалтинговой компанией IDC .



На игры в первом квартале 2020 года пришлось почти 70% потраченных средств в магазинах iOS App Store и Google Play и около 40% от общего количества загрузок.

За год потраченная сумма практически не изменилась: если в 1 квартале 2019 года на двух платформах пользователи оставили $16.3 млрд, в 2020 эта цифра составила $16,6 млрд. При этом пользователи iOS тратят в мобильных играх в 2 раза больше, чем пользователи Android: $9,9 млрд в первом квартале года пришлось на App Store и $6,7 на Google Play.



Больше всего пользователи тратят на многопользовательские игры с возможностью объединяться и общаться. Особенно заметен этот тренд стал во время вынужденной самоизоляции, когда игры стали не только развлечением, но и способом социализации.

На платформе iOS первое место занимает китайская Game For Peace, на Android — южнокорейская Lineage 2, среди игр на консоли Nintendo Switch безусловно лидирует хит последнего месяца Animal Crossing: New Horizons.

COVID-19 позволил рынку мобильных игр укрепить свои позиции: загрузки за неделю в марте достигли исторического максимума в 1,1 млрд скачиваний. В целом, в марте 2020 года пользователи во всем мире загружали на 35% больше игр, чем в январе текущего года.

Отметим, что в целом, в первом квартале 2020 года пользователи потратили на приложения в Google Play и App Store рекордные $23,4 млрд.