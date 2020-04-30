Google может отложить переход на mobile-first индексацию из-за COVID-19

В начале марта Google объявил, что планирует полностью перейти на mobile-first индексацию к сентябрю 2020 года. Однако теперь, в связи с эпидемией COVID-19, компания может отложить свои планы на более поздний срок. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер во время последней видеовстречи для вебмастеров.

По словам Мюллера, пока всё идёт по расписанию, но Google может отложить переход на mobile-first индексацию на основе обратной связи – если обнаружит, что сайты не вносят необходимые изменения из-за нехватки ресурсов.

Мюллер также добавил, что в течение следующего месяца Google, скорее всего, решит этот вопрос и определится, в какую сторону двигаться.

Пока же вебмастера могут делиться с компанией обратной связью, чтобы у неё было больше информации для принятия решения.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно, начиная с отметки 35:46 на видео ниже: