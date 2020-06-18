Яндекс представил новые инструменты для монетизации видео в РСЯ

За 2019 год число рекламодателей, размещающих видеорекламу в Яндексе, увеличилось почти в четыре раза. Самоизоляция еще подстегнула рост: по данным компании, потребление медиаконтента, в том числе на площадках РСЯ, резко выросло в марте, а это в свою очередь привело к росту рекламной емкости Видеосети Яндекса.

Поэтому Яндекс добавил несколько новых инструментов для площадок, которые дают возможность увеличить доходы от видеорекламы.

Среди них, Video Ads SDK — универсальная библиотека для размещения видеорекламы, на интеграцию через через которую Рекламная сеть перешла этой весной, перестав поддерживать интеграцию по VAST-тегам.

Библиотека Video Ads SDK работает «из коробки» и дает партнерам возможность экономить на разработке: больше не нужно будет поддерживать актуальность рекламного видеоплеера, вносить все новые изменения в код и постоянно следить за обновлениями спецификаций IAB — встроенный рекламный модуль сделает это автоматически. Среди основных преимуществ Video Ads SDK:

Корректная работа и полная поддержка функционала видеорекламы в РСЯ.

Бесшовная интеграция с ADFOX и поддержка Header Bidding.

Снижение технических потерь и расширенная аналитика за счет работы в единой технологической экосистеме.

Возможность показа креативов из других рекламных систем, отвечающих стандартам IAB. (vast и vpaid)

Оптимальное качество воспроизведения.

Все самые новые форматы и технически сложные креативы. Например, c Video Ads SDK работает новый формат overlay (о котором будет рассказано ниже).

В зависимости от того, есть ли у площадки собственный видеоплеер, а еще от того, где будет размещаться видеореклама — на мобильной или десктопной версии сайта, в приложении — существуют разные варианты использования Video Ads SDK, и разные варианты интеграции.

Подробное описание интеграции и видеоинструкцию можно найти на странице Video Ads SDK.

Также для площадок с видеоконтентом появился новый формат Overlay — новый рекламный блок для дополнительной монетизации. Он позволяет отображать рекламу поверх видео во время его воспроизведения и увеличивать доход партнера РСЯ. По внутренним данным, доход площадок, участвовавших в тестировании overlay, в среднем вырос на 9%.

Для подключения Overlay потребуется интеграция с Yandex Video Ads SDK. С помощью модуля AdLoader можно загружать и воспроизводить рекламу поверх видеоролика. Можно самостоятельно включить и настроить формат в интерфейсе РСЯ или обратиться к своему менеджеру РСЯ, если потребуется помощь.

Для площадок, которые напрямую продают рекламные места для InStream и OutStream через ADFOX, у Яндекса появилась бесплатная CDN (сеть доставки контента).

CDN позволяет экономить на хранении видео и берет на себя заботу о его доставке пользователю в нужном виде. Через интерфейс ADFOX теперь можно загрузить видео до 100 МБ в форматах MP4, WebM, MOV, QT, FLV или AVI. Система автоматически преобразует видеокреативы в разные форматы и разрешения и затем выдает подходящий вариант в зависимости от скорости соединения и ширины канала у пользователя.

Чтобы подключить CDN, необходимо заполнить небольшую форму. Затем нужно будет добавить шаблон для видеорекламы с поддержкой мультиформатного видео и загрузить в него рекламный ролик. Видеофайл конвертируется автоматически и при показе пользователю плеер выберет наиболее подходящий формат в зависимости от канала и браузера.

Также сохраняется возможность передавать видео по ссылке с внешнего ресурса, но в этом случае ролик не загрузится на видеохостинг Яндекса и будет отображаться в том виде, в каком он доступен по ссылке.

Напомним, в середине апреля RTB-блоки РСЯ и безразмерные блоки ADFOX научились поддерживать видеорекламу в едином аукционе с контекстными и медийными объявлениями. Это изменение делает RTB-блоки полноценной заменой блокам InPage.