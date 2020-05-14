В Google объяснили, как создаются политики монетизации компании

В новом видео в серии Lightning Talks сотрудник Google Джон Браун объяснил, как разрабатываются политики монетизации компании, чтобы учесть интересы и издателей, и рекламодателей.

Браун рассказал, как создаются эти политики, как обеспечивается их соблюдение, и как они помогают Google защищать рекламную экосистему.

Создание политик монетизации

При разработке политик монетизации команда Google Trust & Safety пытается поддерживать баланс между:

Удовлетворением рекламодателей

Повышением доходов издателей

Поддержанием положительного пользовательского опыта

При создании и применении своих политик монетизации Google стремится учитывать потребности всей отрасли.

Ограничения в отношении контента

Google признаёт, что наличие ограничений относительно того, какие типы контента могут быть монетизированы, может негативно восприниматься издателями. Однако компания считает, что эти ограничения важны для отрасли в целом.

Google определяет, какие ограничения внедрить, на основании своего многолетнего опыта в разработке политик по управлению трафиком и анализа огромного количества собранных данных.

Всего существует более 180 сигналов и фильтров, которые помогают Google защищать рекламодателей и издателей.

Google также предоставляет средства управления самим издателям и рекламодателям, что позволяет им принимать правильные решения для своего бизнеса.

Политики vs ограничения

Недавно Google изменил свой подход к разработке и применению политик, чтобы лучше защитить свою рекламную экосистему, а также помочь издателям.

Одним из самых крупных изменений стало согласование политик в отношении контента в AdSense, AdMob и Google Ad Manager. Это было сделано, чтобы упростить работу издателям.

Наряду с унификацией политик по разным сервисам Google также перевёл ряд политик в статус ограничений.

Этот статус означает, что для определённых типов контента монетизация ограничена, но не запрещена вообще.

Например, до внедрения этого изменения монетизация контента на тему алкоголя была полностью запрещена. Теперь такой контент доступен для монетизации, но только для отдельных проверенных рекламодателей.

Контент, попавший в категорию ограничений, может получать ограниченную монетизацию или не получать её вовсе в зависимости от того, какое количество рекламодателей подключают эту функцию.

При этом публикация рекламных объявлений рядом с таким контентом больше не является нарушением правил.

Это пример того, как Google пытается сбалансировать потребности издателей с потребностями экосистемы в целом.

Обеспечение соблюдения политик монетизации

Google проверяет все сайты, которые подают заявки на публикацию рекламы, на соответствие политикам монетизации.

Кроме того, Google постоянно пересматривает существующий контент издателей, чтобы обеспечить его соответствие.

Проверки выполняют как сотрудники компании, так и автоматизированные системы.

Согласно Google, автоматическая проверка необходима, чтобы обрабатывать большие объёмы данных за несколько секунд.

«Автоматическая проверка – это то, как мы можем защитить сеть в масштабе как от простых, так и от очень сложных угроз, в том числе кликджекинга, вредоносных программ и подмены файлов cookie (cookie stuffing)», — объяснил Браун.

У Google высокие стандарты: компания отклоняет 88% всех заявок от издателей.

Такие же высокие стандарты действуют и для рекламодателей. Ежегодно Google блокирует миллиарды рекламных объявлений. Так, в прошлом году эта цифра составила 2,7 млрд.

Полное видео с докладом Джона Брауна можно посмотреть ниже:

Напомним, что Google анонсировал запуск новой серии Lightning Talks, которая призвана составить временную замену мероприятиям Webmaster Conferences, в апреле. Эти видео будут представлять собой короткие доклады на актуальные темы от сотрудников поиска.