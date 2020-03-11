Не пропустите митап Moscow.Digital #22 о трендах интернет-маркетинга

19 марта в пространстве #tceh состоится митап Moscow.Digital #22 о трендах интернет-маркетинга, которые помогут привлечь и удержать целевую аудиторию в 2020.

Это митап для интернет-маркетологов, performance-специалистов, сотрудников рекламных агентств, руководителей маркетинга, предпринимателей и руководителей СМБ, которые стремятся использовать маркетинговые инструменты с максимальной пользой для бизнеса.

Программа и спикеры митапа:

Дмитрий Курицын , account teamlead в Qmarketing, « Почему игры — это будущее эффективного маркетинга?»

, account teamlead в Qmarketing, Почему игры — это будущее эффективного маркетинга?» Степан Зайцев , CEO & Founder в ZV: Digital Marketing Agency, «Что не так с сегодняшней веб-аналитикой?»

, CEO & Founder в ZV: Digital Marketing Agency, «Что не так с сегодняшней веб-аналитикой?» Илья Исерсон , Business Owner в MOAB, «Сложные продажи в b2b: симбиоз контента и платного трафика в тематиках, где с лидами все сложно, больно и дорого»

, Business Owner в MOAB, «Сложные продажи в b2b: симбиоз контента и платного трафика в тематиках, где с лидами все сложно, больно и дорого» Денис Козьминых , Owner and Founder в Grandee Production, «TikTok — как перестать презирать и начать извлекать выгоду»

, Owner and Founder в Grandee Production, «TikTok — как перестать презирать и начать извлекать выгоду» Артур Байчурин , ведущий дизайнер aic, «Тренды в UX-дизайне»

, ведущий дизайнер aic, «Тренды в UX-дизайне» Георгий Каракейян , директор по развитию Molinos, «Тренды 2020 в контекстной рекламе»

, директор по развитию Molinos, «Тренды 2020 в контекстной рекламе» Дарья Роменкова, директор по маркетингу Marilyn, «Заплати за ошибки чеканной монетой: секретные эликсиры автоматизации»

Начало регистрации в 10:00, старт выступлений с 10:30, место проведения — #tceh, ул.Мясницкая, 13 стр.18

Участие бесплатно, только по предварительной регистрации на сайте мероприятия.

Количество мест ограничено.

