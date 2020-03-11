Не пропустите митап Moscow.Digital #22 о трендах интернет-маркетинга

19 марта в пространстве #tceh состоится митап Moscow.Digital #22 о трендах интернет-маркетинга, которые помогут привлечь и удержать целевую аудиторию в 2020.
Это митап для интернет-маркетологов, performance-специалистов, сотрудников рекламных агентств, руководителей маркетинга, предпринимателей и руководителей СМБ, которые стремятся использовать маркетинговые инструменты с максимальной пользой для бизнеса.
Программа и спикеры митапа:
- Дмитрий Курицын, account teamlead в Qmarketing, «Почему игры — это будущее эффективного маркетинга?»
- Степан Зайцев, CEO & Founder в ZV: Digital Marketing Agency, «Что не так с сегодняшней веб-аналитикой?»
- Илья Исерсон, Business Owner в MOAB, «Сложные продажи в b2b: симбиоз контента и платного трафика в тематиках, где с лидами все сложно, больно и дорого»
- Денис Козьминых, Owner and Founder в Grandee Production, «TikTok — как перестать презирать и начать извлекать выгоду»
- Артур Байчурин, ведущий дизайнер aic, «Тренды в UX-дизайне»
- Георгий Каракейян, директор по развитию Molinos, «Тренды 2020 в контекстной рекламе»
- Дарья Роменкова, директор по маркетингу Marilyn, «Заплати за ошибки чеканной монетой: секретные эликсиры автоматизации»
Начало регистрации в 10:00, старт выступлений с 10:30, место проведения — #tceh, ул.Мясницкая, 13 стр.18
Участие бесплатно, только по предварительной регистрации на сайте мероприятия.
Количество мест ограничено.
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