Moz открыл бесплатный доступ к своим премиум-курсам по SEO

Компания Moz открыла бесплатный доступ к своим платным обучающим курсам по поисковой оптимизации.
Все курсы можно просмотреть по ссылке: moz.com/training. Чтобы получить к ним доступ, нужно использовать код «wegotthis».
По словам Сайруса Шепарда, компания решила открыть свободный доступ к своим курсам, чтобы помочь SEO-специалистам стать более конкурентными на рынке, компаниям — в работе над локальным SEO, а агентствам – получить больше лидов.
Специальное предложение будет действовать до 31 мая 2020 года. Доступны все курсы, кроме пакета SEO Essentials Certificate.
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