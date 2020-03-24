Moz открыл бесплатный доступ к своим премиум-курсам по SEO

Компания Moz открыла бесплатный доступ к своим платным обучающим курсам по поисковой оптимизации.

Все курсы можно просмотреть по ссылке: moz.com/training. Чтобы получить к ним доступ, нужно использовать код «wegotthis».

As of now, all premium SEO training courses at Moz Academy are 100% free. A small thing, but we did this to help:



• SEOs become more marketable in the workforce

• Businesses with Local SEO

• Agencies get more leads



Use code "wegotthis" (through 5/31) https://t.co/PlKVfWjFhr pic.twitter.com/XyF1ejJ9QB — Cyrus (@CyrusShepard) March 23, 2020

По словам Сайруса Шепарда, компания решила открыть свободный доступ к своим курсам, чтобы помочь SEO-специалистам стать более конкурентными на рынке, компаниям — в работе над локальным SEO, а агентствам – получить больше лидов.

Специальное предложение будет действовать до 31 мая 2020 года. Доступны все курсы, кроме пакета SEO Essentials Certificate.