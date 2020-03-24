Moz открыл бесплатный доступ к своим премиум-курсам по SEO

Анна Бондарь -
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Компания Moz открыла бесплатный доступ к своим платным обучающим курсам по поисковой оптимизации.

Все курсы можно просмотреть по ссылке: moz.com/training. Чтобы получить к ним доступ, нужно использовать код «wegotthis».

По словам Сайруса Шепарда, компания решила открыть свободный доступ к своим курсам, чтобы помочь SEO-специалистам стать более конкурентными на рынке, компаниям — в работе над локальным SEO, а агентствам – получить больше лидов.

Специальное предложение будет действовать до 31 мая 2020 года. Доступны все курсы, кроме пакета SEO Essentials Certificate.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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