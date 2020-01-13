В Нижнем Новгороде пройдет интеллектуальная вечеринка для бизнеса «МОЗГ, приём!»

Для руководителей и собственников бизнеса, директоров по маркетингу и отделов продаж 6 февраля 2020 года в Нижнем Новгороде пройдет бизнес-квиз «МОЗГ, приём!».

Эта интеллектуальная битва — уникальная возможность взглянуть на привычные бизнес-процессы и зарядиться свежими идеями, поломать голову над интересными задачами, поделиться инсайтами, познакомиться с коллегами по отрасли и экспертами бизнеса, наладить контакты и обменяться опытом, стать частью профессионального комьюнити, вкусно поесть и просто повеселиться.

Участников ждет обширная программа: 4 часа игры, более 50 профессиональных вопросов в разных форматах. Одно условие или почему мероприятие бесплатное: участвовать могут только руководители и собственники бизнеса, директора по маркетингу и отделов продаж, ведь все вопросы составлены специально для них. Именно для такой аудитории участие будет максимально продуктивным.

На бизнес-квизе будет разыгран один бесплатный «золотой» номер для бизнеса. Красивый номер — проверенный способ создать имидж солидной компании, привлечь новых клиентов и повысить продажи.

Кроме того, участники получат бонус — скидку на подключение продуктов MANGO OFFICE.

Организатор мероприятия — оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком»

Интеллектуальная вечеринка бесплатная, но количество мест ограничено.

Подробнее о мероприятии и регистрация по ссылке

