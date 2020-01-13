Mozilla добавила голосовое управление в браузер Firefox

Оксана Мамчуева -
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Компания Mozilla, разработчик Firefox, запустила в браузере бета-версию голосового управления Firefox Voice

Для использования новой возможности пользователи должны установить расширение и иметь на устройстве хотя бы один микрофон. Пока функция доступна только для ПК и ноутбуков.

С помощью голосового управления пользователи могут делать запросы к поиску, переходить на сайты, воспроизводить музыку и видео, ставить таймер, открывать вкладки и отправлять на печать. Пока функция поддерживает только английский язык.

Напомним, тестовый запуск экспериментального голосового поиска для Firefox Voice Fill состоялся в 2017 году. Голосовой поиск работал на главных страницах Google, Yahoo и DuckDuckGo через дополнение Test Pilot.

ИСТОЧНИКGhacks.net
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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