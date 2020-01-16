Mozilla сокращает штат для сохранения финансирования инноваций

Компания Mozilla уволила около 70 сотрудников, чтобы сохранить средства на дальнейшие инвестиции в инновации. Как сообщает TechCrunch, по итогам года компания получила меньше выручки от новых продуктов, чем предполагала.

Временный гендиректор Mozilla Митчелл Бейкер (Mitchell Baker) в письме к работникам компании пояснила, что руководство решило использовать более консервативный подход для прогнозирования выручки на 2020 год, а также не тратить больше, чем компания сможет заработать в ближайшем будущем.

Также компания решила сохранить инновационный фонд Mozilla для продолжения разработки новых продуктов. Компания собирается потратить на инновации $43 млн.

В своем блоге Mozilla подтвердила, что должна была сократить персонал, чтобы продолжить инвестирование в инновации. Количество попавших под сокращение людей в компании не уточнили.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что Mozilla готовит к запуску платную версию Firefox. Среди премиум-функций подписной версии значились VPN и защищенное облачное хранилище.

