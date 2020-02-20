Microsoft выпустил приложение Office для iOS и Android

Новое приложение объединяет в себе Word, Excel и PowerPoint

Microsoft выпустил новое приложение Office для iOS и Android, которое объединяет в себе Word, Excel и PowerPoint.

Тестирование приложения было начато в ноябре, теперь оно запущено для всех пользователей.

В новом приложении пользователи могут быстро переключаться между документами, просматривать PDF, а также переводить текст и таблицы в цифровой формат.

Microsoft также добавил в приложение поддержку сторонних облачных хранилищ, таких как Box, Dropbox, Google Диск и iCloud.

Помимо этого, компания анонсировала запуск трёх новых функций, которые призванны облегчить работу с документами на мобильных устройствах. В их числе – диктовка текста для Word, новый карточный режим для Excel и возможность преобразования простых схем в презентации для PowerPoint.

Новый режим в Excel

Эти функции будут запущены в ближайшие месяцы.

Приложение Office для iOS уже доступно для скачивания в App Store, а для Android – в Google Play.

Пользователям также по-прежнему доступны отдельные приложения Word, Excel и PowerPoint. Отказываться от них компания пока не планирует.