MTT Talks – пятая конференция «Автоматизация маркетинга»

MTT Talks – это о том, как знать клиента, управлять всеми контактами с ним, точно планировать бюджеты и контролировать выполнение стратегии маркетинга с помощью инструментов автоматизации маркетинга и бизнес-коммуникаций

23 апреля 2020 года в Москве состоится пятая конференция «Автоматизация маркетинга», организованная деловым клубом MarketingPeople, совместно с компанией МТТ. Мероприятие будет посвящено новым тенденциям, инструментам и методикам, помогающим компаниям успешно вести коммуникации в онлайне и оффлайне с помощью решений, автоматизирующих маркетинговые процессы компаний любого уровня и размера.

MTT Talks принесет немалую пользу всем тем, кто хотел бы получить актуальные знания и навыки в сфере автоматизации маркетинга. Список спикеров и партнёров весьма обширен, конференция соберет команду настоящих профессионалов – из лучших маркетинговых агентств и сервисов, а также представителей среднего и крупного бизнеса.

В ходе мероприятия будет освещен целый ряд передовых тенденций, характерных для онлайн/оффлайн маркетинга в 2020 годах. Ключевые тренды отрасли, использование 3D в рекламных кампаниях и методики использования виртуальной реальности, искусственный интеллект и нейронные сети, CRM и возможности интеграций, сегментация аудитории, работа с BigData, автоматизация медийной и контекстной рекламы, e-mail маркетинг – все эти и другие важные темы анонсированы на MTT Talks.

Насыщенная программа конференции «Автоматизация маркетинга» 2020 включает в себя гармоничное сочетание теоретических курсов и практических секций, не менее продуктивным также будет нетворкинг участников – специалистов и экспертов отрасли в удобной лаунж-зоне. Посетив эту встречу, вы получите массу полезной и актуальной информации по управлению продажами и аналитикой, формированию коммуникаций с применением локальных и облачных решений.

На MTT Talks запланированы выступления известных и авторитетных спикеров – представителей таких известных компаний, как Beeline, 1C-Битрикс, Data Insight, Viber, Getintent, Getresponse, ФАС, АльфаСтрахование и многих других.

Желающим принять участие в конференции MTT Talks доступно несколько форматов ранней регистрации с различными уровнями возможностей. Группы участников от одной компании могут рассчитывать на ощутимую скидку. Подробная информация и актуальные новости о конференции размещены на официальном сайте мероприятия.

