Джон Мюллер об оптимизации сайтов с аудиоконтентом

В конце декабря один из пользователей Reddit спросил, как оптимизировать сайт, который содержит лишь аудиоконтент – подкасты и аудиокниги. В обсуждении приняли участие несколько пользователей платформы, включая сотрудника Google Джона Мюллера.

Вопрос выглядел так:

«Наш сайт представляет собой PWA и содержит аудиокниги, подкасты и аудиошоу. Как показать Google, что сайт нужно обрабатывать с этого ракурса, поскольку поисковик может оштрафовать нас за отсутствие текстового on-page контента.

Автор вопроса также добавил, что у каждого аудио есть метаописание, заголовок Title и от 30 до 50 слов описательного контента.

Джон Мюллер оставил следующий комментарий:

«Вам всегда нужен текстовый контент on-page, независимо от того, какие другие виды контента у вас могут быть.

Если ваш сайт является видеохостингом, то вам по-прежнему нужны такие вещи, как заголовки, теги Title, текст, ссылки и т.д. То же самое относится и к сайтам, которые являются аудиохостингами. Сделайте так, чтобы поисковые системы понимали ваш контент и его релевантность для пользователей, и они смогут отправлять вам соответствующий трафик».

К обсуждению присоединились и другие пользователи Reddit. Они также посоветовали транскрибировать контент, чтобы Google было проще понять, о чём идёт речь в аудио, и использовать структурированные данные, предназначенные для подкастов и аудиокниг.

Итак, совет Мюллера состоит в том, чтобы создавать контент, который описывает, как и почему подкаст или аудиокнига являются релевантными для пользователя. По мнению Роджера Монти из Search Engine Journal, этого достаточно для старта. На следующем этапе оптимизации можно внедрять дополнительные решения. Их выбор будет зависеть от того, какой тип аудиоконтента продвигается.