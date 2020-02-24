Джон Мюллер поделился советами по использованию hreflang

На днях сотрудник Google Джон Мюллер поделился в Reddit советами о том, как использовать атрибут hreflang.

Для начала Мюллер рекомендует ограничить количество языковых версий страниц и ограничиться только самыми важными и ценными.

Есть эксперты, которые советуют по максимуму внедрять hreflang и создавать как можно больше языковых версий. Однако Мюллер не считает такой подход разумным.

По его мнению, большинство из этих страниц получают очень мало трафика, добавляют мало ценности, но влекут за собой значительные «накладные расходы» (сканирование, индексирование, каноникализация, ранжирование, поддержание, hreflang, структурированные данные и т.п.).

«Если речь идёт об отдельных страницах на сайте среднего размера – это одно, а когда стоит задача перевести весь сайт на 20 языков и подготовить версии для 10 разных стран, то это совсем другое», — отметил сотрудник Google.

Мюллер советует в первую очередь сосредоточиться на тех страницах, по которым наблюдается трафик на другом языке. Часто это страницы, которые получают много глобальных, брендовых запросов, где сложно определить, контент на каком языке нужен пользователям.

В целом важно найти баланс и обдуманно подходить к внедрению hreflang.

Напомним, что атрибут hreflang не является сигналом ранжирования Google, но позволяет получать более таргетированный трафик.

Ранее в этом месяце Google также подтвердил, что игнорирует этот атрибут в анкорных тегах.