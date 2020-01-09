Джон Мюллер об исследовании ключевых слов и намерений

Недавно глава команды основного поиска Bing Фредерик Дубут в качестве совета на 2020 год призвал вебмастеров отказаться от оптимизации под ключевые слова, а вместо этого заняться исследованием намерений. На днях своим мнением на эту тему также поделился сотрудник Google Джон Мюллер.

Во время последней видеовстречи для вебмастеров автор блога Search Engine Roundtable Барри Шварц задал Мюллеру следующий вопрос:

«Фредерик из Bing заявил, что практики исследования ключевых слов уходят и должны быть заменены исследованием намерений. Т.е., он советует не думать о ключевых словах, а думать об интенте. Что вы думаете по этому поводу?».

Мюллер ответил так:

«Я этого не видел, но думаю, что, вероятно, всегда найдётся немного места для исследования ключевых слов, потому что вы как бы предоставляете эти слова пользователям. И даже если поисковые системы пытаются понять больше, чем просто эти слова, показ конкретных слов пользователям может немного облегчить им понимание содержания страниц и может влиять на процесс конверсии».

В завершение он отметил:

«Поэтому я не думаю, что эти вещи полностью исчезнут, но уверен, что поисковые системы со временем станут лучше понимать не только слова на странице».

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно, начиная с отметки 51:52 на видео ниже: