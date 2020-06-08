Джон Мюллер об алгоритме BERT, отклонении ссылок и качестве контента

Известный западный SEO-эксперт Мари Хейнс (Marie Haynes) провела интервью с сотрудником Google Джоном Мюллером. Беседа состоялась в рамках очередного выпуска подкаста «Search News You Can Use», который увидел свет 3 июня.

В ходе интервью Мюллер ответил на ряд вопросов, связанных с SEO. Ниже мы рассмотрим некоторые из них.

Использует ли Google алгоритм BERT для определения качества контента?

Нет, не использует. По словам Мюллера, BERT помогает Google лучше понимать различный контент (предложения, запросы, сущности), но он не оценивает его качество.

При этом BERT может пересекаться с качеством в том случае, если люди пишут таким образом, что он не может понять, о чём идёт речь. Но это не связано с принятием решения о качестве, BERT просто не может понять, о чём этот контент.

Отклонение ссылок

Мюллер также ответил на несколько вопросов, связанных с отклонением ссылок и использовании соответствующего инструмента в Google Search Console.

Согласно Мюллеру, есть две ситуации, когда отклонение ссылок имеет смысл при отсутствии ручных санкций:

Если владелец сайта уверен, что он получит ручные санкции на основании полученных ранее неестественных ссылок; Если владелец сайта действительно не знает, что будут делать алгоритмы Google, и хочет себя обезопасить.

На вопрос, возможны ли алгоритмические улучшения после отклонения ссылок (при отсутствии ручных санкций), Мюллер ответил, что это бывает очень редко. Поэтому ожидать изменений в видимости в результате отклонения ссылок в данном случае не стоит.

Качество контента

Одна из частей интервью также была посвящена качеству контента.

Согласно ответам Мюллера, с точки зрения качества важно знать, что не все страницы одинаково важны для Google. Поэтому владельцам сайтов важно проверять те URL, которые получают показы и клики в Google.

Если Google игнорирует определённые страницы (например, если на сайте генерируется большое количество так называемого «thin» контента), тогда эти страницы являются менее приоритетными для работ по улучшению. Однако они могут влиять на сканирование и бюджет сканирования (это касается более крупных сайтов).

В целом если вы видите, что Google направляет трафик на те страницы, которые не являются высококачественными или не очень релевантны, тогда можно принять меры (добавить атрибут noindex, настроить код ответа сервера 404 и т.п.). Важно убедиться, что Google индексирует самый качественный контент сайта.

Прослушать интервью целиком можно на видеозаписи ниже:

Транскрипция этого выпуска подкаста доступна в блоге Мари Хейнс.