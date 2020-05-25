Джон Мюллер: не создавайте файл Sitemap вручную

На днях сотрудник Google Джон Мюллер прокомментировал вопрос о создании файла Sitemap для крупного сайта, опубликованный в Reddit.

Так, Мюллер не советует создавать такой файл вручную. Вместо этого он предложил более подходящие решения.

Вопрос вебмастера звучал так:

«У меня есть клиент в очень технической, производственной нише. Компания продаёт промышленные детали, которые похожи, но очень специфичны. В их ассортименте более 2 млн SKU.

Моя задача – создать карту сайта. Поскольку страниц очень много, я должен создать её вручную. У меня есть список URL, разбитых по товарам и категориям, которые их команда разработчиков извлекла через API. Поскольку файлы Sitemap могут содержать только 50 000 URL, у меня есть 37 страниц в Excel с 50 000 URL на каждом…».

Далее SEO-специалист описал, как он планирует выполнить эту задачу, и попросил опытных коллег поделиться своим мнением по теме.

Свой комментарий оставил и Джон Мюллер. Он отметил, что не нужно создавать файл Sitemap вручную.

«Вам нужно получить [карту сайта] непосредственно из CMS или соответствующей базы данных», — отметил Мюллер.

Один из участников обсуждения также добавил, что карту сайта можно получить через тот API, который разработчики использовали для извлечения списка URL.

Создавая файл Sitemap для сайта, важно подумать не только о том, как это сделать, но и как поддерживать этот файл/файлы в актуальном состоянии.

В описанном выше случае каталог товаров может значительно меняться каждый день, и обновлять карту сайта вручную будет попросту невозможно.